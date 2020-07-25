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【新冠肺炎】確診或疑似個案居住大廈+光顧食肆+行蹤 女患者潛伏期走遍全港17處地方

健康 11:57 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一文睇清確診或疑似個案居住大廈、光顧食肆、行蹤。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（24日）公布新增123宗確診個案，115宗屬本地感染，另有8宗輸入個案，新增個案中再涉及安老院舍群組。

其中第2099宗個案、居於耀安邨耀平樓的36歲女患者於潛伏期內走遍港九新界17個地點。單在7月22日這天，患者曾到訪15個地方，並涉及多間食肆，踏足地點包括：

  • 中環：國際金融中心商場 Duck & Waffle 
  • 灣仔：The Mercury NOC Coffee Co.
  • 西貢：白沙灣 112 號 Padstow Restaurant & Bar 
  • 將軍澳：TKO Gateway Food Lane
  • 馬鞍山：海澄軒海景酒店
  • 沙田：利達工業中心 伙食 工業 
  • 沙田：新城市廣場 L.D.K. by Ufufu Café 
  • 沙田：威力工業中心 
  • 油尖旺 ：帝京酒店 
  • 油尖旺 ：砵蘭街 383A 號 
  • 油尖旺 ：基隆街64號 
  • 九龍城 ：新城中心4座 
  • 九龍塘：又一城 
  • 將軍澳：東港城 
  • 將軍澳：煜明苑焜明閣 
  • 深水埗 ：金百盛中心 

衞生防護中心亦公布曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單，詳情如下：

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：黃泳欣

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