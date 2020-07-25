【疫情嚴峻】許樹昌指確診數字仍高企或須全日禁堂食　暫停海員在港換班

▲ 許樹昌認為，苦本港確診數字仍然高企，政府應全日禁止食肆堂食，又促港府暫停海員在港換班安排3周。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎確診個案連續3日破百，有中大專家指，若果下星期的染疫個案仍然處於高企，建議政府應考慮全日禁產止堂食，以盡快切斷傳播鏈；又認為新一波疫情很大可能源船員及機組人員等豁免檢疫人士，反映檢疫安排上有漏洞，促政府政府可以考慮取消海員在香港換班的安排，為期3星期。他同時提醒，街市空氣流通較差，建議市民盡量勿每日到街市，而街市亦要日日進行消毒清潔。

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政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目中表示，本港的確診數字近日雖然相當高，幸未有以幾何級數上升，防疫措施相信有起作用，呼籲市民繼續減少外出，企業容許員工在家工作，惟他說，如果現時的疫情在未來一星期仍維持每日新增過百宗個案，政府下一步應收緊食肆全日不准堂食，防止人群聚集，減低市民脫下口罩聚集的機會，以盡快切斷傳播鏈。

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許樹昌認為，政府低估了豁免檢疫人士的染病風險，早於6月出現貨機機師到港後確診的個案，當時已經是一個警號，新一波疫情中，可能因為船員及機組人員，本身染病，入境時搭的士傳染到至士群組，再經餐廳等地方滲透到各個階層，導致社區大爆發。他建議，海員和機組人員抵港後留下樣本檢測，必須等到有陰性結果，才能離開檢疫場所，政府可以考慮取消海員在香港換班的安排，為期3星期，亦可以參考新加坡的做法，要求海員抵埗後48小時內要離開，縮短船員留港時間。

對於近日有不少染疫個案曾到訪街市，許樹昌稱，街市空氣流通差，屬高風險地方，市民或會共同接觸了食材，或會留下殘餘飛沫傳播病毒，建議市民盡量不要每日到街市，減少買餸次數，市亦要日日做消毒清潔。

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記者：陳曉瑩