【臨終願望】癌末女生穿藍色裙與最愛度最後時光　不想留憾盼見媽媽最後一面

▲ 台灣一名25歲女生患上乳癌，她的生命倒數中，希望臨終前見媽媽一面。

台灣一名25歲女生患上乳癌，她的生命倒數中，現時在醫院的她穿上漂亮的禮服裙，希望與親友度過最後時光，親友紛紛趕至，而她最希望臨終前可以見自5歲起沒再聯絡的媽媽。她的親友在網絡發佈影片及尋人啟事，希望完成她的心願。

台灣桃園25歲的洪于婷患上乳癌末期，上星期出現併發敗血症，雖然情況回穩，但所剩時間不多，現時在林口長庚醫院留醫。她的親友在昨日（24日）於Facebook發佈一段長約1分鐘的影片，據指洪于婷在親友的協助下，穿上漂亮的藍色禮服裙，和親友、男友合照，以留下最後紀念。不過，她還有一個願望，就是希望臨終前能與媽媽見面。

5歲時父母離異

洪于婷在5歲時父母離異，她從此再也沒見過媽媽。她一直渴望家庭的溫暖，原先想替男友生孩子，曾懷胎6月，卻不幸胎死腹中。

在影片中，洪女穿上藍色禮服裙躺在病床，身上插有儀器，亦間中需戴氧氣罩，一臉病容神色虛弱，穿上西裝的男友為她戴上介指及親吻她的額頭，牽著她的手，像是進行簡單的結婚儀式，場面令人感動又痛心。

親友陪伴度最後時光

其後，多位親友在洪女身邊合照，一起留起最後時光。然而，現場當中沒有媽媽參與，令洪女感遺憾。

除了親友發影片助尋人，洪爸爸也發出尋人啟事：

她是洪于婷，癌症末期，正在等待死亡，希望能見母親最後一面，母親的名字是田秀珍，大約50歲，希望桃園人大家能幫忙。

網民助尋人

有關影片帖文發佈不到一天，多達一千次分享轉載，網民發動網絡力量希望完成洪女的心願，留言表示媽媽快出來，女兒快沒時間了。

最新消息，據悉警方已協助尋人，而發影片的親友亦更新消息，表示以聯繫上她的母親，感謝大家的分享，有指日內（25日）媽媽會前往醫院見女兒。

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責任編輯︰王明芳