【新冠肺炎】東區醫院84歲確診男病人離世　累計17宗死亡個案

▲ 東區醫院84歲確診男病人今日不治，患者居於坪石邨。（資料圖片））

衞生防護中心公布，昨日中心正調查123宗確診個案，至今本港個案累計2,373宗（包括2,372宗確診個案和一宗疑似個案），其中8宗曾於潛伏期身處外地。

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東區發言人今日（25日）公布，一名84歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（個案編號1710號）於今日離世，患者居於彩虹坪石邨。

病人過往健康良好，於7月16日下午因氣促、乏力及嚴重肺炎，入住基督教聯合醫院接受治療。病人治療期間病情惡化，翌日轉送該院深切治療部，並於7月18日轉送到東區醫院深切治療部繼續治療。其後病人情況持續惡化，至今日上午4時離世。

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院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有17名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料。鑑近日疫情嚴峻，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者:伍瑋瑋