【抗疫偏方】白菊花+金銀花+甘草網傳有助抗疫　中醫拆解功效：性質偏涼不是人人適合【內附解釋】

▲ 中醫表示，白菊花、金銀花、甘草性質偏涼，不是人人適合。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，新增確診個案數字屢創新高。近日網上瘋傳一條抗疫藥方，聲稱可有助治療新冠肺炎。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）日前在「CheckCheckCin」YouTube講解這條偏方的性質，強調並非人人適合，提醒市民勿亂試。

梁醫師在YouTube表示，近日網傳金銀花、白菊花各一両，加6至8片甘草，可治新冠肺炎，上述材料在海外亦掀起搶購潮。有市民、親友均詢問她偏方的功效，她強調偏方不能亂試。

3類人忌飲

她指出，金銀花、白菊花、甘草屬性偏寒涼，不是人人適合。有三類人不宜飲用，包括：容易腹瀉、手腳冰冷、胃寒易有胃痛的人士，因為可能會引致身體不適。

功效及適合對象

梁醫師接受TOPick訪問時指，三種材料功效如下：

菊花

優質的菊花有很多種，包括：毫、滁、貢、杭菊

杭菊分為杭白菊和杭黃菊兩種。胎菊是杭菊最上品的一種。

白菊：性寒，清肝明目。適合熬夜晚睡、風熱感冒、體內有偏熱症狀。

金銀花

性寒，疏風散熱，清熱解毒。適合體內有偏熱症狀引起的咽喉不適、紅腫暗瘡、風熱感冒。

甘草

性平，補脾益氣，清熱解毒。適合咽喉不適、咳嗽。

三種材料合起來就有清熱解毒、疏風明目的作用。

梁醫師再三強調，強肺茶療不可亂飲，須根據自己體質而飲用。即要視乎自己是偏寒、偏熱或其他體質，這才可事半功倍，否則反而令身體不適。

影片內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣