  • 33°C
香港時間 : 2020726日 (週日) 16:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【抗疫偏方】白菊花+金銀花+甘草網傳有助抗疫　中醫拆解功效：性質偏涼不是人人適合【內附解釋】

保健美顏 15:55 2020/07/26

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中醫表示，白菊花、金銀花、甘草性質偏涼，不是人人適合。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，新增確診個案數字屢創新高。近日網上瘋傳一條抗疫藥方，聲稱可有助治療新冠肺炎。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）日前在「CheckCheckCin」YouTube講解這條偏方的性質，強調並非人人適合，提醒市民勿亂試。

梁醫師在YouTube表示，近日網傳金銀花、白菊花各一両，加6至8片甘草，可治新冠肺炎，上述材料在海外亦掀起搶購潮。有市民、親友均詢問她偏方的功效，她強調偏方不能亂試。

3類人忌飲

她指出，金銀花、白菊花、甘草屬性偏寒涼，不是人人適合。有三類人不宜飲用，包括：容易腹瀉、手腳冰冷、胃寒易有胃痛的人士，因為可能會引致身體不適。

功效及適合對象

梁醫師接受TOPick訪問時指，三種材料功效如下：

菊花

  • 優質的菊花有很多種，包括：毫、滁、貢、杭菊
  • 杭菊分為杭白菊和杭黃菊兩種。胎菊是杭菊最上品的一種。
  • 白菊：性寒，清肝明目。適合熬夜晚睡、風熱感冒、體內有偏熱症狀。

金銀花

  • 性寒，疏風散熱，清熱解毒。適合體內有偏熱症狀引起的咽喉不適、紅腫暗瘡、風熱感冒。

甘草

  • 性平，補脾益氣，清熱解毒。適合咽喉不適、咳嗽。

三種材料合起來就有清熱解毒、疏風明目的作用。

梁醫師再三強調，強肺茶療不可亂飲，須根據自己體質而飲用。即要視乎自己是偏寒、偏熱或其他體質，這才可事半功倍，否則反而令身體不適。

影片內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【新冠肺炎】紓緩氣虛乾咳　中醫推介抗疫茶療強肺補氣【附製法】
16:54 2020/03/04
【新冠肺炎】紓緩氣虛乾咳　中醫推介抗疫茶療強肺補氣【附製法】
【口罩防疫措施】營養師推介食物保護上呼吸道　提升免疫力抵抗肺炎流感
17:23 2020/01/23
【口罩防疫措施】營養師推介食物保護上呼吸道　提升免疫力抵抗肺炎流感
【口罩防疫措施】營養師推介含豐富維他命CD食物　增強免疫力抵抗肺炎流感【內附清單】
16:16 2020/01/23
【口罩防疫措施】營養師推介含豐富維他命CD食物　增強免疫力抵抗肺炎流感【內附清單】
健康問題 新冠肺炎 食療湯水 治療 中醫 中醫師

最高瀏覽

【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會
10:42 2020/07/25
【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會
【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　新歡是20歲英國留學生身份曝光
12:28 2020/07/25
【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　新歡是20歲英國留學生身份曝光
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
15:27 2020/07/24
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心