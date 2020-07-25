【新冠肺炎】高拔陞指公院病床面對大壓力　料亞博館最快一周後可提供服務

▲ 醫管局行政總裁高拔陞指，公立醫院病床面對大壓力。（經濟日報資料圖片）

政府昨日（24日）啟用鯉魚門度假村作社區隔離設施，當局亦已在亞洲博覽館預留地方，作社區治療設施，醫管局行政總裁高拔陞表示，若新冠肺炎確診個案持續增加，即使有二線隔離病床及鯉魚門公園度假村，公營醫院病床仍然面對很大壓力；又料亞博館最快一星期提供院前治療。

高拔陞出席電台節目時指，每日有逾百名確診病人送院治療，很快便會填滿病床，醫院裡有一些病人可以康復出院，或轉到二線隔離病床，有些則會轉到鯉魚門度假村繼續治療，但需視乎病人情況，醫院會與病人聯絡了解他們的情況，有病徵個案會安排優先處理，而有些個案的人士沒有病徵，純粹進行了化驗，他希望市民耐心等待，並呼籲市民無論在街外或家中都要盡量小心，不要完全鬆懈，如果個案幾何式上升，醫管局幾努力都無用。

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高拔陞坦言，擔心院內爆發情況，因此需要控制院內不要出現交叉感染，認為目前院內控制措施有效，包括減少院內人流、接觸病人等，亦減少病房共用物品，或再細分病區，而醫療物資達3至4個月存量。他呼籲病人合作，依從院內措施，以免導致醫護要隔離或感染。

對於亞博館的準備情況，天水圍急症室顧問醫生李立業說，亞博館的定位是提供院前服務，預計可提供100張病床，規格盡量接近醫院，提供X光、藥房、抽血等服務，方便醫院騰空病床治療嚴重病人。高拔陞補充，將亞博館改建為社區治療中心，料需時最快一星期才有更具體的安排，亦要視乎疫情發展。

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記者：陳曉瑩