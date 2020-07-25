【新冠肺炎】本港今日新增133宗確診個案　再破單日新高

▲ 本港今日新增133宗確診個案

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（25日）新增133宗確診個案，126宗屬本地感染，超過100宗初步確診。本地個案中，約71宗與之前個案相關，55宗源頭不明正在追蹤。

在本地個案中，當中50宗與家人相聚、21宗與工作地方有爆發有關，青衣南消防處有3宗個案，約20人需要隔離。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布個案，其中當中55宗源頭不明，涉及西營盤街市買菜人員、曾到訪尖沙咀Superstar Live酒吧的人士、以及聖公會福利會康恩園居住人士等，詳情即看:

【新冠肺炎】單日增55宗源頭不明個案 涉西營盤街市菜販、聖公會福利會康恩園居住者等

另亢，屯門新墟康和護老中心則有1人院友及1名工作人員確診，另有6名院友及1名工作人員初步確診，詳情即看：

【新冠肺炎】單日增55宗源頭不明個案 涉西營盤街市菜販、聖公會福利會康恩園居住者等

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料。鑑近日疫情嚴峻，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

另外食環署今日（25日）表示，鑑於近日疫情嚴峻，已進一步加強轄下街市的抗疫防疫措施，包括在部分人流較多的街市設置體溫探測系統，為進入街市的人士量度體溫。此外署方亦會在未來數天安排轄下12個街市陸續提早關閉一小時，以進行深層清潔消毒工作，作為預防性措施。

【新冠肺炎】食環署未來3日加強街市清潔 12個街市提早關閉一小時【內附名單】

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記者：伍瑋瑋