【新冠肺炎】大部分郵政局下周重開　黃大仙區及流動郵政局仍然暫停

全線郵政局（包括流動郵政局）於本周暫停服務，僅提供每星期兩次的郵件派遞服務，以及隔天的特快專遞郵件派遞及郵箱收信服務。香港郵政今日宣布，下周一至8月2日，大部份郵政局將會重開，但疫情嚴重的黃大仙區邸政局及流動郵政局除外。

香港郵政指，平衡市民對郵政局櫃位服務的需求，以及盡量減低疫情在社區擴散的風險，決定下周重開郵政局，但疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局，包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局，仍然暫停服務。其餘重開的郵政局，會於星期一、三、五維持正常開門時間，但提早到下午4時關門。

另外，香港郵政會提供隔天郵件派遞，包括特快專遞服務及郵箱收信服務，不過黃大仙區、過去14天 內曾有確診個案居住住宅大廈，將會暫停其上門派遞服務，香港郵政會發出領件通知卡，通知領件安排。

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責任編輯：陳宛彤