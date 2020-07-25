【新冠肺炎】港大宿舍再多一人初步確診　患者曾到莊月明文娛中心的餐廳

▲ 港大宿舍再多一人初步確診，患者曾到莊月明文娛中心的餐廳。（資料圖片）

衞生防護中心公布，昨日中心正調查123宗確診個案，至今本港個案累計2,373宗（包括2,372宗確診個案和一宗疑似個案），其中8宗曾於潛伏期身處外地，另有100宗初步確診個案。

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其中香港大學大學堂再新增一宗初步確診個案，現時大學堂累計有兩名宿生初步確診。

港大學生會學苑在社交平台透露，昨日（24）有一名宿生於檢疫測試中初步呈陽性反應後，今日（25日）再多一名宿生初步確診，《學苑》曾向香港大學學生會大學堂宿生會（下稱宿生會）查詢相關資料，宿生會稱該名宿生為第一名確診者的室友，曾於7月23日約下午五時到過位於莊月明文娛中心二樓的Café 330。

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又引述宿生會表示，現時所有身處於大學堂範圍的宿生會接受隔離，均不會離開舍堂範圍，而所有宿生兩日內會接受由港大醫療保健處（University Health Service，UHS）提供的病毒測試。

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記者：伍瑋瑋