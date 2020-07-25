【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈 新歡是20歲英國留學生身份曝光
賭王何鴻燊與三房陳婉珍的兒子何猷啟，今早被爆背妻出軌！有媒體踢爆何猷啟的新歡是20的女學生，活躍於富二代圈子，專攻筍盤。
何猷啟於2018年底與內地女子齊嬌（GiGi）結婚，育有2女。由於一向作風低調，甚至出席豪華派對、沒有炫富行為，而一家人的公開合照不多，太太齊嬌只偶爾在社交平台分享生活照而已。
【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌 何猷啟拖新歡行街上樓密會
何猷啟20歲新歡專溝富二代
可是，當外界以為一家4口生活幸福之時，何猷啟竟被傳媒踢爆疑似出軌。
今日（7月25日）有媒體拍到何猷啟本月11日，即賭王出殯的翌日，便背妻與新歡拍拖的消息，並指二人已另有私竇約會，但何猷啟就此事未有作回應。
疑似新歡只有20歲
何猷啟的新歡叫Alice，芳齡20歲，比齊嬌年輕。而且有傳佢外貌標緻，身材豐滿。Alice是香港人但在英國讀大學，日常活躍於富二代圈子，專向筍盤埋手。
二人初時拍拖都十分避忌，只到相熟朋友的餐廳及上樓約會，到近月才外出見人。
但事件曝光後，疑似新歡的女子Alice已關閉社交平台。
猷啟結婚不足兩年疑出軌
何猷啟與GiGi於2017年經朋友介紹相識後相戀，GiGi從事教育與金融工作。二人在2018年結婚，隨即誕下長女Tittania，去年再誕下細女Tylia。
何猷啟一家生活低調，甚少在網上分享生活。日前，Gigi亦罕有地分享與長女敷面膜的照片，獲網民大讚可愛，似乎未受何猷啟一事影響。
嫁入何家時，GiGi亦曾向傳媒透露，她喜歡何猷啟因對方性格好，夠純又夠真。
而何家亦非常喜歡GiGi，何鴻燊對二人成家立室表示開心。另外，陳婉珍與姐姐何超雲及何超蓮也非常喜歡GiGi，大讚她個子很高，是個很好的女孩。
撰文 : TOPick柴犬出動