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【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　20歲英國留學生新歡身份曝光

娛樂 12:28 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何猷啟被爆背妻出軌，新歡是20歲女大學生Alice。

賭王何鴻燊與三房陳婉珍的兒子何猷啟，今早被爆背妻出軌！有媒體踢爆何猷啟的新歡是20的女學生，活躍於富二代圈子，專攻筍盤。

何猷啟於2018年底與內地女子齊嬌（GiGi）結婚，育有2女。由於一向作風低調，甚至出席豪華派對、沒有炫富行為，而一家人的公開合照不多，太太齊嬌只偶爾在社交平台分享生活照而已。

【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會

何猷啟與太太Gigi的婚姻亮起紅燈。（Instagram圖片）

何猷啟20歲新歡專溝富二代

可是，當外界以為一家4口生活幸福之時，何猷啟竟被傳媒踢爆疑似出軌。

今日（7月25日）有媒體拍到何猷啟本月11日，即賭王出殯的翌日，便背妻與新歡拍拖的消息，並指二人已另有私竇約會，但何猷啟就此事未有作回應。

何猷啟被爆在賭王出殯翌日已與新歡密會。（經濟日趣圖片）

疑似新歡只有20歲

何猷啟的新歡叫Alice，芳齡20歲，比齊嬌年輕。而且有傳佢外貌標緻，身材豐滿。Alice是香港人但在英國讀大學，日常活躍於富二代圈子，專向筍盤埋手。

二人初時拍拖都十分避忌，只到相熟朋友的餐廳及上樓約會，到近月才外出見人。

但事件曝光後，疑似新歡的女子Alice已關閉社交平台。

猷啟結婚不足兩年疑出軌

何猷啟與GiGi於2017年經朋友介紹相識後相戀，GiGi從事教育與金融工作。二人在2018年結婚，隨即誕下長女Tittania，去年再誕下細女Tylia。

齊嬌從事教育與金融工作。（Instagram圖片）

何猷啟一家生活低調，甚少在網上分享生活。日前，Gigi亦罕有地分享與長女敷面膜的照片，獲網民大讚可愛，似乎未受何猷啟一事影響。

嫁入何家時，GiGi亦曾向傳媒透露，她喜歡何猷啟因對方性格好，夠純又夠真。

而何家亦非常喜歡GiGi，何鴻燊對二人成家立室表示開心。另外，陳婉珍與姐姐何超雲及何超蓮也非常喜歡GiGi，大讚她個子很高，是個很好的女孩。

撰文 : TOPick柴犬出動

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