容海恩現身為李梓敬站台　港島區支持葉太而非丈夫袁彌昌

▲ 容海恩（左二）現身為李梓敬（右二）站台。（李梓敬Facebook）

立法會換屆選舉9月舉行，新民黨將會派出主席葉劉淑儀，及新加盟的李梓敬，分別出選香港島及新界東。現任立法會議員、新民黨副主席容海恩無緣連任，只任一屆議員便告別議會。不過，容海恩今日（25日）仍然現身，支持李梓敬報名。

新民黨原訂舉行黨內初選，吸引原屬自由黨的李梓敬退黨參選，容海恩其後質疑內定賽果，退出初選。新民黨昨日公布參選名單時，容海恩未有現身，亦未有在李梓敬名單中排隊助選。

不過，容海恩今日就有現身，支持李梓敬報名參選。她又指，未有位列李梓敬名單內，但仍然全力支持名單，又強調尊重黨內決定，初選的事情「一筆勾銷」，當粉筆字抹去。李梓敬亦稱呼容海恩為「師姐」，強調二人會「手拖手一齊衝」。

▲ 袁彌昌已宣布參加香港島立法會選舉。（袁彌昌Facebook）

另外，容海恩丈夫、前新民黨政策總裁袁彌昌將挑戰香港島，與葉劉打對台。容海恩明言，港島區定會支持葉太，不論是心，還是行動，都會支持葉太，因為自己身為新民黨副主席，又笑稱今日的衣著是與葉劉作配襯。葉劉淑儀聞言，以「好感動、好感動」作回應。

新界東除了李梓敬已經參選外，還有林克霖、陳玉娥、熱血公民黃兆健、民建聯陳克動及葛珮帆、劉頴匡、何桂藍、公民黨楊岳橋、人民力量陳志全，及新民主同盟范國威。

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