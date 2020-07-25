  • 33°C
香港時間 : 2020725日 (六) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

容海恩現身為李梓敬站台　港島區支持葉太而非丈夫袁彌昌

政治 13:01 2020/07/25

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

容海恩（左二）現身為李梓敬（右二）站台。（李梓敬Facebook）

立法會換屆選舉9月舉行，新民黨將會派出主席葉劉淑儀，及新加盟的李梓敬，分別出選香港島及新界東。現任立法會議員、新民黨副主席容海恩無緣連任，只任一屆議員便告別議會。不過，容海恩今日（25日）仍然現身，支持李梓敬報名。

新民黨原訂舉行黨內初選，吸引原屬自由黨的李梓敬退黨參選，容海恩其後質疑內定賽果，退出初選。新民黨昨日公布參選名單時，容海恩未有現身，亦未有在李梓敬名單中排隊助選。

不過，容海恩今日就有現身，支持李梓敬報名參選。她又指，未有位列李梓敬名單內，但仍然全力支持名單，又強調尊重黨內決定，初選的事情「一筆勾銷」，當粉筆字抹去。李梓敬亦稱呼容海恩為「師姐」，強調二人會「手拖手一齊衝」。

袁彌昌已宣布參加香港島立法會選舉。（袁彌昌Facebook）

另外，容海恩丈夫、前新民黨政策總裁袁彌昌將挑戰香港島，與葉劉打對台。容海恩明言，港島區定會支持葉太，不論是心，還是行動，都會支持葉太，因為自己身為新民黨副主席，又笑稱今日的衣著是與葉劉作配襯。葉劉淑儀聞言，以「好感動、好感動」作回應。

新界東除了李梓敬已經參選外，還有林克霖、陳玉娥、熱血公民黃兆健、民建聯陳克動及葛珮帆、劉頴匡、何桂藍、公民黨楊岳橋、人民力量陳志全，及新民主同盟范國威。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

 

撰文 : 傅流螢

相關文章

袁彌昌或出戰港島區直選向葉劉「報仇」　容海恩︰夫婦互相扶持
19:05 2020/03/30
袁彌昌或出戰港島區直選向葉劉「報仇」　容海恩︰夫婦互相扶持
容海恩宣布退出新民黨立會初選　質疑機制為某人度身訂造
13:59 2020/03/17
容海恩宣布退出新民黨立會初選　質疑機制為某人度身訂造
【立法會選舉】葉劉淑儀、李梓敬宣布參選　爭取新界東最後一席
15:56 2020/07/24
【立法會選舉】葉劉淑儀、李梓敬宣布參選　爭取新界東最後一席
【立法會選舉】葉劉指延後選舉增不確定性　促港府做好防疫
今日 12:14
【立法會選舉】葉劉指延後選舉增不確定性　促港府做好防疫
葉劉淑儀 李梓敬 容海恩 新民黨 選舉 立法會選舉

最高瀏覽

【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
15:27 2020/07/24
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
18:23 2020/07/24
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
【愛心狗主】東張女神解釋揹狗不搭𨋢原因　李旻芳感恩遇好丈夫：因為你我心中富有
10:04 2020/07/24
【愛心狗主】東張女神解釋揹狗不搭𨋢原因　李旻芳感恩遇好丈夫：因為你我心中富有