【新冠肺炎】企業確診個案增員工憂中招　中大醫院建議4種情況評估檢測需要

▲ 中大醫院指市民如並非確診患者的緊密接觸者，毋須急切做新冠肺炎病毒檢測。（經濟日報資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，不少市民為求安心，紛紛到醫院輪候進行病毒檢測，公私營醫院檢測服務需求緊張。有中大醫院的專家呼籲，市民如並非確診患者的緊密接觸者，應於出現病徵後，才進行病毒檢測，而市民做檢測前，應評估自身的風險程度，並注意個人、家居及工作環境衞生，強調毋須急切做檢測。

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中大醫院昨日（24日）召開網上講座，講解病毒測試的公眾須知。中大醫院營運總監胡志遠表示，疫情下市民人心惶惶，紛紛前往醫療機構做病毒測試，致多間檢測機構不勝負荷，他提醒市民：

若曾經與確診者或密切接觸者一起食飯、共用空氣不流通的設施，例如茶水間、洗手間、更衣室等，才需要進行病毒檢測

若緊密接觸者的病毒檢測結果為陰性，或自我隔離5至7日後都沒有發病，就毋須去做檢測

如果只是居於同一棟大廈，或在同一辦公室工作，而沒有緊密接觸，亦毋須做檢測

市民等候檢測結果期間，應該進行家居隔離，避免與家人共用空間

胡志遠解釋，深喉唾液樣本或鼻咽拭子篩檢的準確度均高於9成，但若市民未出現病徵，在病毒量較低的情況下，測試結果或會有誤，因此建議市民在周遭出現確診患者的5至7日後，才作測試。

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中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽亦分享家居防疫「小貼士」，包括：

上班或外出時，以便服取替西裝、以膠鞋取代皮鞋等，方便每日清洗

忌把口罩拉至下巴後再戴上

必須包好用過的口罩才棄置

電梯大堂、垃圾間、共用浴室等空間，都須加強清潔

此外，不少市民為減少外出，都會叫外賣用餐，胡志遠提及，新冠肺炎病毒難以在攝氏56度高溫下存活，認為進食外賣前，可將食物放入微波爐「叮」約30秒至1分鐘，可有助殺菌。

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記者：陳曉瑩