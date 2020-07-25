【地鐵怪客】染髮女子在港鐵車廂小便尿液有血 專家：尿液也有機會播毒

▲ 染髮女子被指在港鐵車廂小便。

港鐵車廂是公共場所，疫情下應該做好個人清潔，以免影響他人。有網民乘坐港鐵時目擊，一名染髮女子在港鐵車廂內小便，期間更輪流坐不同的座位，網民更指已經不是第一次目睹她在港鐵車廂內小便。網民指已經立即通知車站職員處理，並呼籲市民在疫情下要注意個人衛生。

該名網民在facebook群組上「將軍澳主場」圖文並茂爆料，指自己乘坐港鐵時，見到一名染髮女子在車廂內小便，並指自己已經第二次在地鐵車廂見到她小便，而這次的尿液更帶有血跡，估計涉事女子正值月經期。

非常時期先是由港島線到北角線再轉車坑口站落，佢仲要不斷轉位坐！

發帖網民強調自己並非想公審，更懷疑涉事染髮女子情緒有問題，只是想提醒大家坐下時要小心看清楚，

呢啲非常時期想叫大家小心啲。請大家小心， 坐之前望清楚。

她最後補充指，自己目睹事件後，已立即通知港鐵職員清潔。

帖文引起不少網民討論，有網民指非常期間要注意個人衛生，也有網民表示曾經遇過涉事女子，並指她在車廂內敷面膜 、染髮。

唔少街坊都見過佢，放工時段地鐵北角返坑口，我試過調景嶺一上車已經滿地「水」，佢鍾意一程車不停轉位，外表和行為都好古怪。

專家：糞便尿液有機會播毒

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾表示，冠狀病毒主要透過飛沫傳播，亦可透過患者的尿液及糞便傳染，提醒市民出外時，要提升個人衞生的意識。

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責任編輯：王明芳