【新冠肺炎】林鄭指禁足令影響深遠　非萬不得已不貿然用極端舉措

香港正爆發新一爆疫情，港府已收緊限聚令，坊間更關注會否實施更嚴厲的「禁足令」。特首林鄭月娥今日（25日）發表「抗疫六月 驚濤駭浪 萬眾一心」的文章，談到「居家令」、「禁足令」如同宵禁，影響深遠，是必須非常小心行事，強調若非萬不得已，不會貿然引用極端舉措。

林鄭月娥指，現時仍有進一步限制處所營業，及減少市民外出的空間，應該綜合香港實際情況，不會貿然引用極端舉措。她又提到，留意網上有實施禁足虛假訊息，直言惡意謠傅居心叵測，會令抗疫工作百上加斤，各界應強烈譴責。

另外，林鄭月娥在文章指出，中央一直關心香港疫情，最早期調動物資、協助滯留湖北港人返港等，到近日亦應要求，加大檢測能力，並協助改裝亞洲國際博覽館成類似「方艙醫院」，直指充份體現對港人的關懷。她又批評，別有用心的人散播謠言，指將港人基因樣本送回內地、內地醫療團隊到港提供診治等，是抹黑中央、破壞特區和中央關係，令人氣憤。

她又呼籲市民咬緊牙關，忍耐生活上的不便，在未來一段時間堅守社交距離，減少外出，而商舖業主及企業僱主亦應一同共渡時艱，若有需要政府會盡力配合。

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責任編輯：陳宛彤