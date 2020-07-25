【疫境成長】一家四口駿洋邨隔離沒有冷氣　港爸教子女逆境中成長：凡事非必然

▲ 有一家四口被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心隔離營。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，如有市民作為緊密接觸者，需進行檢測及隔離，有一家四口被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心隔離營。爸爸在網絡發帖文，分享入住隔離營的經驗，他認為父母保持正面心態很重要，教孩子面對逆境。

，一名2孩港爸昨日（24日）在「巴打絲打 Facebook Club」發帖文，因為同居的家人確診患上新冠肺炎，他們需要到隔離中心接受隔離14日，他跟老婆仔女4人由專車接送至駿洋邨，但是沒有任何症狀。他發帖分享經驗，指出屋內環境及物資，讓大家尤其父母有心理準備。

一家四口住兩睡房單位

房間分配上，每個公屋單位大細不同，視乎家庭人數安排，他們2大2細住兩睡房單位。在帖文相片及影片所見，屋內空間算足夠，有基本的家具包括床，附有床板、床墊及床單，還有桌子，影片中有2張充氣梳化則是發帖港爸自攜。

屋內沒有冷氣

電器網絡設施方面，港爸指出屋內沒有冷氣、雪櫃和洗衣機，有電熱水爐及電視提供，電視可以連接HDMI，可以帶PS4 或Switch等遊戲機。而手機網絡接收差，屋內有wifi提供。

冇冷氣係大家最大嘅問題，但真係會慢慢適應，一日起碼沖幾次凍水涼，同埋因為都唔會出街，所以就咁著條短褲就算，又可以洗少啲衫，又可以涼啲。

每日免費提供3餐

食物方面，每日免費提供三餐，港爸表示今日（25日）早餐選擇有4款，A餐是菜乾花生豬骨粥及菜肉包、B餐是吞拿魚沙律三文治及有機田園沙律、C餐是菜乾粥及餐包、D餐是牛奶麥皮及炒蛋。而水果不定時由社署提供，另外可whatsapp中心提供想要的物資，如杯麵、紙包飲品、水等。

港爸自己帶了很多物品，包括空氣清新機、營養補充品、牙膏、牙刷、洗頭水、梘液、大量食糧、水果、毛巾、衫褲、吹氣梳化、風扇、switch、小朋友玩具、消毒啫哩、乾濕紙巾、拖鞋、床單、枕頭袋、拖板等等。

有小朋友嘅家庭一定要帶玩具﹐如小型game、畫畫等，而拖板、冷風風扇 好重要，指定牌子M巾、尿片、兒童學習褲要whatsapp中心向社署申請訂，需要兩三日時間。

讓孩子學會面對逆境

港爸表示父母心態很影響小朋友，大家要加油，在疫境中保持正面心態，讓孩子學會面對逆境。

我哋係冇當度假。就算真係要隔離都唔緊要，當係一次入訓練營嘅體驗，俾小朋友知道凡事唔係必然，冷氣唔一定有，好食又一餐，唔好食又一餐。

一家人衷心多謝醫護及民安隊隊員，為他們提供物資及食物，知道近幾日都好多個案，工作量大增，故此非常感激醫護的付出。

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責任編輯︰王明芳