【新冠肺炎】拒戴口罩致飛機無法起飛　女子被趕落機全機乘客開心拍掌

▲ 一名女子登上飛機時堅拒戴口罩，最終被趕下機。

全球新冠肺炎累計確診個案已破1598萬宗，疫情持續，各地民眾提高防疫意識。美國有一名女子近日登上飛機時，以身體狀況為由堅拒佩戴口罩，機組人員勸說無效，導致飛機無法起飛，女子最終被趕下機，全機乘客隨即拍掌。

據每日郵報報道，由於新冠肺炎疫情，美國航空要求所有登機乘客均須佩戴遮蓋臉部的物品。7月19日從俄亥俄州飛往北卡羅來納州的內陸航班上，一名沒有佩戴口罩的女子先在閘口與機組人員爭論，以身體狀況為由，要求率先登機。登機後，她在機上打電話，當被要求收起手機時，她再與機組人員爭論，並拒絕佩戴口罩。有乘客不滿，大聲呼叫，要求她離開飛機。

最終女子被航空公司下機，當她收拾3袋隨身行李，步出機艙時，全機乘客開心拍掌。此時，她轉過身來，不忿地向其他乘客表示：「你們可以為你們想要的鼓掌」。由於該名女子釀攘多時，當她下機後，航班起飛前要再入油。

乘客Jordan Slade拍下該名女子狼狽收拾行李、離開飛機的一幕Jordan稱，因為她拒絕口罩，令其他人也置於危險的環境中。事後該段影片在網上瘋傳，引起不少討論。截至今日凌晨，美國累計確診個案已破424萬宗，逾14.8萬人染疫死亡。

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責任編輯：王俊賢