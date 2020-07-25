【新冠肺炎】消息：屯門新墟康和護老中心黃金分院　至少9名院友及職員初步確診

▲ 屯門新墟康和護老院再有院友及職員確診。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，老人院舍續爆疫。消息指，屯門新墟康和護老中心黃金分院，至少有9名職員及院友初步確診。據了解，衞生防護中心已評估護老院的情況，認為院友需要接受隔離，護老中心方面暫未知是否需要撤離。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增逾100宗確診個案

衞生防護中心昨日（24日）公布，屯門新墟康和護老院有1名照顧長者的員工確診，她的工作位置涉及18人，有5至6人一同工作，病區的院友及員工會列作密切接觸者。而昨日本港共新增123宗確診個案，至今累計2,373宗（包括2,372宗確診個案和1宗疑似個案），其中8宗曾於潛伏期內曾身處外地。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料。鑑近日疫情嚴峻，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳曉瑩