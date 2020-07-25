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【婚姻危機】何猷啟擇偶口味常轉變　既戀外籍索模又愛平民港女

娛樂 14:25 2020/07/25

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何猷啟的情史不少，更曾戀外著女模。

何鴻燊三房兒子何猷啟今日（7月25日）被踢爆疑似出軌！事實現年29歲的何猷啟有家底又有學，加上外型不俗，未婚前被譽為城中極品筍盤。

而這位何家公子亦戀情甚多，擇偶條件亦不時轉變，一時喜愛平民女，一時又跟外藉女模相戀，最後情傾內地女生GiGi齊嬌。

【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會

有樣又有家底的何猷啟曾被封超級筍盤。（取自instagram）

何猷啟戀情豐富

何猷啟的戀情一向成為媒體焦點。於2009年，當年只得18歲的猷啟被拍到與初戀女友拍拖行街，猷啟的初戀女友Mina外表平凡，年齡比猷啟大3歲、於健身中心任職。

有傳由於二人並非所謂的「門當戶對」，遭母親陳婉珍反對，令這段戀情告終。

至2012年，猷啟被拍到與貌似江若琳的女生於中環拍拖。另外至2014年，猷啟就被拍得跟貌似鍾嘉欣的女子在九龍城食飯，惟戀情很快便結束。

經歷過多次戀愛的何猷啟，有指獲胞姐超蓮牽紅線，撮合他跟其好姊妹鄧紫棋，惟二人最終未有開展戀情。

有指胞姊何超蓮曾想撮合好姊妹G.E.M跟胞弟何猷啟。（取自instagram）

猷啟與模特兒拍拖

至2016年，何猷啟不再鍾情平民港女，轉口味戀上以色列模特兒Angelika。

熱戀時，二人不時於社交網放閃，身材苗條的Angelika更不時於IG曬性感照，雖然愛得痴纏，兩人戀情未能開花結果，拍拖一年分手告終。

【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　新歡是20歲英國留學生身份曝光

去年6月，何猷啟為太太齊嬌慶生。（取自instagram）

跟以色列籍女模Angelika分手後，猷啟專心幫母親陳婉珍打理內地生意，更因此認識內地「金融之花」齊嬌。

二人於2017年平安夜公開戀情後，猷啟在翌年的年初二在微博上載一張鑽戒相，寫道:「She said yes️ 」，高調公布求婚成功，而何猷啟也正式「封盤」，二人於2018年尾結婚。

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撰文 : TOPiick柴犬出動

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