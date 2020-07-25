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【意大利研究】 貓狗被檢出新冠病毒抗體　研究：病毒可經人類傳染動物

健康 16:07 2020/07/25

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寵物也有機會受病毒感染

全球新冠肺炎疫情持續，意大利一項最新研究發現，部分貓狗對新冠肺炎存有抗體，證明牠們被感染的情況並不罕見。

綜合外國媒體報道，意大利一項最新研究指出，2020年3月至5月期間，由意大利巴里大學的研究人員Nicola Decaro率領的團隊進行了一項研究。研究對象是意大利北部新冠肺炎患者飼養的、或是生活在重災區的貓狗。團隊為900多隻狗、500多隻貓進行鼻、喉或直腸拭子測試，合共收集了1420支拭子。

進行逆轉錄酶聚合酶鍊式檢測（RT-PCR）後發現，這些貓狗對新冠病毒均呈陰性反應。不過，根據研究人員進行血清學檢測顯示，有3.4％狗隻、3.9％貓隻對新冠病毒有抗體，證明牠們曾受感染，寵物被感染的情況並不罕見。

是項研究已於bioRxiv發表，但由於屬於初步科學報告，調查結果尚未經過同行評審。

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責任編輯：羅嘉欣

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