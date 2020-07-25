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【立法會選舉】再多6份提名　民主黨參選人簽署確認書

政治 15:28 2020/07/25

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許智峯今日報名參選，並會簽署確認書。（許智峯Facebook）

9月立法會選舉提名期繼續，選舉事務處今日（25日）再接獲多6份提名表格。民主黨許智峯報名角逐連任香港島，該黨的鄺俊宇及涂謹申亦報名「超級區議會」、即區議會（第二），三人均表示會簽署確認書。

許智峯表示，今次選舉是抗爭運動的延續，希望以選票彰顯自由價值，他又表明會簽署確認書，以及否決財政預算案。

另外，鄺俊宇與屯門區議員黎駿穎合組名單，涂謹申則與深水埗區議員袁海文組名單。涂謹申表明，該黨安排後備計劃，假如被DQ（取消資格），選民可投名單中另一人。涂謹申續指，該黨就簽署確認書立場不一致，主席胡志偉不會簽，但他會與鄺俊宇一同簽署。

今日的6分新增提名表格，還有來自新界東、九龍東及區議會（第一），累計共有81份提名表格，期名期將於本月31日結束。

香港島還有民建聯張國鈞、工聯會郭偉強、南區區議員袁嘉蔚、公民黨鄭達鴻、中西區區議員梁晃維、熱血公民莊芷茵，以及香港初心鄧偉俊。區議會（第二）則還有荃灣區議員岑敖暉。

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責任編輯：陳宛彤

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