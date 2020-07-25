【新冠肺炎】食環署未來3日加強街市清潔　12個街市提早關閉一小時【內附名單】

▲ 昨日（24日）公布一名確診者曾到過紅磡街市。（陳靜儀攝）

本港疫情嚴峻，衞生防護中心昨日 (24)表示不明源頭的個案中，很多患者是主婦及長者，提醒市民減少到街市。食環署今日（25日）表示，鑑於近日疫情嚴峻，已進一步加強轄下街市的抗疫防疫措施，包括在部分人流較多的街市設置體溫探測系統，為進入街市的人士量度體溫。

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此外署方亦會在未來數天安排轄下12個街市陸續提早關閉一小時，以進行深層清潔消毒工作，作為預防性措施。

發言人表示食環署透過機電工程署的全力配合，已於7月24日完成首階段安裝體溫探測系統的工作，在九龍區6個人流較多的街市加設體溫探測系統，包括牛池灣街市、牛頭角街市、紅磡街市、北河街街市、大成街街市及大角咀街市，為進入街市的人士量度體溫，進一步加強防疫措施。

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亦會陸續在其他人流較多的街市加設體溫探測系統，並已在部分街市安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫，加強防疫效果。

繼上周額外安排九龍區12個街市提早關閉一小時以進行深層清潔消毒外，在未來數天會安排以下12個位於港島及新界區的公眾街市陸續提早一小時關閉，於下午7時開始進行深層清潔消毒工作，作為預防性措施：

7月26日（星期日）

士美非路街市

漁灣街市

大埔墟街市

石湖墟街市

7月27日（星期一）

西營盤街市

正街街市

大橋街市

楊屋道街市

7月28日（星期二）

香港仔街市

灣仔街市

沙田街市

荃灣街市

▲ 衞生防護中心指出街市空氣不流通，或成為播毒的原因之一。（陳靜儀攝）

其間食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市的整體衞生情況。此外，食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約4小時。

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食環署強調，街市管理服務承辦商於每日街市關閉後均會在各街巿進行徹底清潔。疫情期間，食環署已加強街市公用地方及設施的清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒，亦已於街市範圍內放置消毒搓手液供市民使用。此外，食環署會與機電工程署聯絡，在切實可行的情況下盡力改善部分街市空氣流通的狀況。

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記者：伍瑋瑋

