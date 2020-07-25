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【新冠肺炎】警拘39歲男子涉嫌用電話傳假消息　警方提醒市民：不是多人傳就是真

社會 15:36 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

警方簡述案件詳情。（警方Facebook直播截圖

警方今日（25日）清晨於青衣拘捕一名39歲男子，涉嫌用無線電話傳送虛假信息，並在行動中檢獲一部智能電話。警方指，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，近日警方留意到亦接獲不同舉報，指有人利用不同社交媒體及通訊平台發布一連串失實資訊，當中包括新冠肺炎疫情情況、政府派發1萬元的安排、政府抗疫措拖及社會議題等， 有關假消息及謠言，其後被廣泛流傳和轉載，令市民大眾信以為真。

【新冠肺炎】林鄭指禁足令影響深遠　非萬不得已不貿然用極端舉措

他指，警方高度重視有關案件，指網絡世界的信息並非全部真確，而過去一段時間網上流傳很多失實資訊，別有用心的人不斷製造假消息，令不少人信以為真，引致不必要的誤解，甚至恐慌；如有懷疑，應保持冷靜及理性，並留意官方渠道消息去澄清真確性。

譚威信強調：

不是多人傳就是真。

他續稱，今次案件中，被捕者的犯案動機、當中牽涉個人抑或集團式舉動，以及有沒有得益者或受害人等，將會是警方的調查方向，但目前不便透露被捕人曾傳送哪一個假消息。

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記者：陳曉瑩

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