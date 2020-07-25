【BB大晒】岑麗香完成新劇重返全職媽咪崗位　香香替兒子剪髮惹來爆喊

▲ 拍畢劇集後，岑麗香又重返全職媽媽的崗位。

岑麗香於今年3月復出拍攝劇集《BB來了》延續作《BB大晒》，劇集已煞科，香香也做回全職媽咪，在家專心照料兒子Jacob。

近日新冠肺炎肆虐，宅在家的香香幫兒子剪髮，未知是否手勢不好，Jacob剪髮期間爆喊，香香只好向網民「求助」。

今日(25日)岑麗香於個人IG貼出幫兒子剪髮的相片，香香以英文留言，大意是說：「要保持社交距離之時，大家家會在家理髮嗎？別擔心，babyJ沒有受傷，只是頭髮發癢，如果你也這樣，請tag我，我需要提示。」

▲ 岑麗香專心地為先子剪髮。（取自instagram）

網民除了讚Jacob可愛之外，亦給予香香建議，有人提議下次替兒子剪髮時，可為兒子穿上上衣，這樣他就不會發癢，或者可以用滾輪將頭髮除掉。

▲ 怎料兒子Jacob卻爆喊，但又不失可愛。（取自instagram）

2016年岑麗香跟金融才俊老公強強結婚後，去年三月誕下兒子吳主軒（Jacob），當媽後香香全面停工，做全職媽媽照顧兒子。

隨着兒子已一歲多，岑麗香今年3月復工演出無綫新劇《BB大晒》，她坦言拍攝期間很捨不得兒子

▲ 一家三口幸福滿滿。（取自instagram）

另外面對近日新冠肺炎疫情嚴重，香香每次回家後都馬上做完整套消毒措施，包括立即換衫、蒸燙衣服殺菌、馬上洗澡消毒：「做完所有程序才敢伸個頭入阿B間房，如果未做完，連望也不敢望。」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2