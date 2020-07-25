【鯁喉急救】9個月大男嬰被龍眼肉卡喉 家人強行挖嘴巴流血不止【附黃金5分鐘急救法】

▲ 9個月大男嬰被龍眼肉鯁喉。

嬰幼兒鯁喉，後果可大可小。台南新市一名9個月大男嬰，被爺爺餵食龍眼汁時，將成粒龍眼肉吸進口腔並卡住喉嚨，家人情急下強行伸手入男嬰嘴巴想取出龍眼肉，結果導致男嬰嘴巴受傷，口腔鮮血直流，最後救護員到場才將龍眼肉取出，男嬰現時並無大礙。

台灣傳媒報道，涉事的男嬰僅9個月大，他的爺爺日前在吃龍眼時，也想讓孫子品嘗龍眼汁的美味，爺爺特意取出龍眼核，僅留下龍眼肉給男嬰吸吮汁液，豈料男嬰不小心把整塊龍眼肉吸入口腔，更卡在喉嚨。

家人見狀非常心急，情急下用手伸進男嬰嘴巴裡，雖然最後成功挖出龍眼肉，結果男嬰嘴被挖傷，鮮血直流。醫護人員最後接報到場，發現男嬰的嘴巴有小傷口，才會滿口鮮血，治療後沒有大礙。

台南新市消防分隊隊員王景煌提醒家長，除了不要胡亂餵食之外，也講解若遇到類似情況要如何排除口中異物，「首先將嬰兒背朝上，大人的手托住嬰兒下巴，然後把他反過來支撐住朝背部拍5下，然後轉過來確定嬰幼兒的呼吸狀況，再繼續急救。」只有使用正確的急救方法，才能避免對孩子造成二度傷害。

專家教急救大法

本港有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

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責任編輯：王俊賢