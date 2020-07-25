【新冠肺炎】消息：新城電台一名員工初步確診　未知密切接觸情況

▲ 消息指新城電台再有員工初步確診。 (資料圖片)

本港新冠肺炎疫情正爆發第三波，新城知訊台執行總監程凱欣在22日確診後，消息指，今日再有員工中招，據了解患者是在營業部工作，暫未知其工作地點及密切接觸情況。

新城知訊台執行總監程凱欣日前確診，黃埔辦公室要關閉及消毒，而電台廣播隨即亦進行三台聯播，向市民提供廣播服務，據了解該名員工曾與程凱欣進餐。

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新城電台回覆傳媒指繼上星期六得知藝人確診後，新城電台安排所有員工進行新型冠狀病毒測試，而得到檢測報告結果為陰性的同事，已按情況陸續返回工作崗位。尚未收到報告的同事會繼續留在家中工作，而該後勤工作的同事是在家工作期間，收到初步確診通知。

新城電台從疫情開始，一直已做足預防措施，如進入電台前，必須在門外量度體溫，同事入直播室做節目前，會用酒精噴霧消毒器材，所有studio也有酒精搓手液、火酒及口罩提供給有需要嘉賓或同事。此外，新城電台分別於7月19日及7月22日整個辦公室進行了兩次全面消毒大清洗，安置兩部大型清新空氣淨化機，稍後更會添置一部體溫探測機，以確保同事安心。

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據了解，本港今日其他初步確診個案涉及多個行業，包括9人是屯門康和護老中心黃金分院的院友及職員。另外也有滙豐銀行上水中心分行職員、一名兼職外賣速遞員等。

另外渣打香港表示，已接獲旗下一名長沙灣「優先理財中心」員工通知，指其初步確診新型肺炎，有關「長沙灣優先理財中心及長沙灣分行」已暫時關閉，並進行徹底清潔消毒，直至另行通知。7月24日晚上得知上述員工初步確診，但強調員工主要在「後勤辦公室」工作，病毒潛伏期間未有與客戶「緊密接觸」。

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記者：伍瑋瑋



