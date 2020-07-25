【新冠肺炎】民建聯、工聯會與中聯辦會面　請求中央協助抗疫

▲ 民建聯與工聯會，今日與中聯辦副主任何靖會面。（民建聯Facebook ）

香港的新冠肺炎疫情嚴峻，民建聯與工聯會今日（25日)與中聯辦副主任何靖會面，請求中央協助香港抗疫，待港府提出請求時可立即施予援手，包括希望協助提高核酸檢測能力、確保香港有足夠物資、支援興建方艙醫院、與港大深圳醫院等協助處理患者等。

民建聯陳恒鑌引述指，何靖稱中央願意提供所有協助，但要由港府先提出，而方艙醫院興建及提升檢測能力方面亦能協助。他認為，上述做好便能找出隱形傳播鏈，內地醫療團隊的情況便不會出現。

工聯會麥美娟則指出，中國為協助其他國家、城市，曾派出醫護隊去世界各地，認為有關做法是視乎疫情需耍，現時應放下政治偏見、對防疫的保護主義，以市民健康為優先控制疫情，直言不能排除任何方法。

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責任編輯：陳宛彤