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【疫境自強】森美留家抗疫不忘鍛鍊　日跑垃圾房後巷：只有你的懦弱能叫停自己

娛樂 16:31 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

森美疫情下在所住大廈的垃圾房跑步。

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，戲院及健身房等場所再度關閉，市民應盡可能留家抗疫。不過，有些人就勤做運動增強抵抗力，藝人森美雖然未能到健身室健身，但不忘鍛鍊的他，就以居所垃圾房的後巷練跑。

森美製自家跑道

森美近日在個人Facebook不時分享疫情下的生活點滴，他的太太化身做疫境廚神烹調不同美食，而熱愛做運動的森美卻受規限影響，未能外出到健身室運動。

所以，為了公眾設想，森美便想到在所居住大廈的垃圾房後巷練跑。

【星Woo大戰】森美爆曾為一事幾乎激嬲太太　預視愛女出嫁禮金至上

森美每日都會在垃圾房後巷跑步。（Facebook圖片）

森美不忘鍛鍊

他指出：「我家大廈內的垃圾房後巷，雖然只有20米，但分段跑都可以攞你命。」

有網民亦擔心外出做運動時不戴口罩有機會染疫，森美就接示：「放心過程當中冇其他人，只有黃昏倒垃圾時才有人經過，必戴口罩。」非常有衛生意識。

疫情下人人自危，森美亦與群眾打氣：「沒有甚麼能阻礙自己，能叫停自己的，就只有你懦弱的自己。」

森美勤於做運動，幾乎每天都在後巷來回跑練習，短短的小訓練已可令他保持Fit爆身型。

森美幾乎每天都在後巷來回跑練習。（Facebook圖片）

肥仔瘦身變型男

現年46歲的森美昔日其實是肥仔一名，但近年他在節目《森美旅行團3》中大展43吋胸肌，可謂是減肥成功的好例子。

森美曾分享他的減肥之道，其中一項要點是靠「輕斷食法」（intermittent fasting），嚴格控制進食時間在6至8小時內，再配合運動，令他在3個月內激減20磅，成就今日的爆肌型佬。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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