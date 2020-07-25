【新冠肺炎】單日增55宗源頭不明個案　涉西營盤街市菜販、聖公會福利會康恩園居住者等

▲ 單日增55宗源頭不明個案

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，今日（25日）再新增126宗本地感染個案，當中55宗源頭不明，涉及西營盤街市菜檔檔戶、尖沙咀Superstar Live Music酒吧員工、灣仔雅園餐廳小廚員工、聖公會福利會康恩園居住人士等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情最新進展記者會上表示，該名康恩園患者於7月23日出現病徵，他/她日常可自由出入，衞生防護中心正與院舍跟進情況，暫未知院舍有多少人需要接受強制檢疫，要看看患者有多少名緊密接觸者。

她續稱，今日有至少4名的士司機確診，他們都是透過政府提供的免費檢測下發現染疫，其中1人與早前屯門富臨酒家用膳的群組有關。

張竹君指，港大宿舍一名宿生初步確診，同房的室友亦出現病徵。

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食環署鑑於近日疫情嚴峻，由明日（26日）起一連三日，安排12個位於港島及新界區的街市提早在晚上7時關閉，徹底清潔消毒。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

此外，近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳曉瑩