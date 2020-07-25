【新冠肺炎】邱騰華參加亞太經合組織會議　呼籲避免建貿易壁壘

▲ 邱騰華參與亞太區經濟合作組織貿易部長會議。（政府新聞處提供）

商務及經濟發展局局長邱騰華今日亞太區經濟合作組織（亞太經合組織），首個以視像形式舉行的貿易部長會議，會上集中討論應對新冠肺炎疫情的措施。邱騰華呼籲各成員經濟體行動一致，避免建立不必要的貿易壁壘。

邱騰華表示，今次疫情觸發公共衞生和經濟危機，對社會和經濟帶來前所未有的深遠影響，必先戰勝疫情，才能回經濟，強調病毒是共同敵人，要合作才可取得勝利。

他認為，貿易是解決目前問題的關鍵良方，不應視為問題所在，強調疫情引發的貿易限制，無助控制疫情，譴責所有帶歧視性和分化的政策措施，並促請保持邊界開放，維持供應鏈的暢順運作，避免建立貿易壁壘或採取不理性的貿易政策。

各貿易部長於視像會議結束後發表聲明，承諾會致力抵禦疫情所帶來的經濟衝擊，迅速帶領區內迎來堅韌、可持續和包容的經濟復蘇。

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責任編輯：陳宛彤