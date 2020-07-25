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【立法會選舉】多名民主派參選人收選舉主任信件　查詢會否繼續請求美國落實制裁

政治 16:45 2020/07/25

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9月立法會選舉提名期已經開始，至今已有81張提名表格報名參選。有民主派參選人今日收到選舉主任信件，查詢是否有意繼續，請求美國落實對港府的相關制裁措施。

報名參加新界東的劉頴匡收到選舉主任的信件，並附上他過往在社交網站上的帖文，包括抗派立法會參選人立場聲明。

選舉主任要求劉頴匡回答問題，包括是否仍有意繼續請求美國落實對港府的相關制裁措施，以及有沒有意圖請求其他外國推動類似法律，又引用其帖文，詢問是否原則上反對港區國安法等。

選舉主任表明，會考慮其提名表格、上述問題答覆及所有相關資料，再決定其提名是否有效，要求劉頴匡於明天（26日）下午3時半或之前回覆。

另外，報名新界東的公民黨楊岳橋、何桂藍；報名港島區的公民黨鄭達鴻、、中西區議員梁晃維及南區區議員袁嘉蔚，以及報名連任會計界梁繼昌，都收到選舉主任的信件。

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責任編輯：陳宛彤

 

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