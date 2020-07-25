【新冠肺炎】22間普通科門診下星期一起派深喉唾液樣本瓶 【內附名單】

▲ 下星期一起會在22間普通科門診外的指定位置，設立樣本瓶派發點及收集點。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（25日）新增133宗確診個案，126宗屬本地感染，超過100宗初步確診。本地個案中，約71宗與之前個案相關，55宗源頭不明正在追蹤。

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，為配合政府「加強化驗室監察計劃」，下星期一（7月27日）起會在22間普通科門診外的指定位置，設立樣本瓶派發點及收集點，為較高風險及有輕微症狀人士檢測。

每間診所每日派發110個樣本瓶，早上7時半至8時半派發，當中包括收集樽、包裝袋及指引，每位市民限取一包，市民需要在3日內在早上10時至11時交回門診，如果在3個工作內沒有收到通知，即是測試陰性，測試陽性會則另有通知，暫定措施推行4星期。

22間診所名單及地址，請瀏覽【22間普通科門診地址】

庾慧玲又指注意到近日酒店不租酒房間給醫護，希望酒店業界齊心抗疫，如同事有困難可通知醫院，有需要可申住宿津貼，可通知，醫管局亦有與酒店預留房間，醫院有提供宿房予醫護。

同時由於確診人數眾多，仍有100多名確診者等待安排送院，醫管局呼籲病人收到通知後，要留在家中或檢疫地方耐心等待。

至於仍然留院的835名確診者中，有37人危殆。而公立醫院負壓病床和病房的佔用率，分別是超過七成半和八成。

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記者：伍瑋瑋