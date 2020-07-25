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【娛圈群組】時裝設計師鄧達智初步確診 曾到新城港台現等候送院

娛樂 17:31 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

時裝設計師鄧達智亦確診新冠肺炎，出現發燒及咳嗽症狀。

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，早前娛樂圈爆出染疫個案，藝人施匡翹、其經理人Apple姐及男友麥德羅相繼確診。

今日（7月25日），時裝設計師鄧達智亦確診新冠肺炎，出現發燒及咳嗽症狀，現於家裡隔離。

【新冠肺炎】《真情》劉少君初步確診　曾訪問施匡翹新城DJ林子謙入隔離營

鄧達智確診新冠肺炎。（Facebook圖片）

鄧達智曾到新城

鄧達智接受TOPick電話訪問，他表示暫時病徵不明顯，咳嗽不算多，體溫亦維持於37.5度。

他謂本周初發現點不舒服，如感冒一樣，由於上周六他曾到新城電台及三聯的網台接受訪問接受訪問，而兩間媒體均先後有員工確診，故他在昨日（7月24日）自行找醫生進行檢測。

鄧達智說：「我認識一位教授於科學園有實驗室，所以拿樣本給他進行檢測，為安全計我都另找醫生進口行檢測，昨晚知道化驗結果呈陽性，而同住的工人也有進行檢測，幸好她呈陰性。」

鄧達智表示醫務衛生署即派人聯絡他，追問他情況及到過的地方，由於公立醫院仍未有床位，他只能暫時在家隔離：「現時只是初步確診，之後入醫院完成整個檢測程序，才可說是真正確診。」

鄧達智現在家隔離。（Facebook圖片）

鄧達智表示在家戴著口罩兼自我隔離：「我跟工人姐姐住不同層數，我住上層，她住下層，她會將餸菜放在房門外。」

至於其另一半Clement，鄧達智表示對方一直在醫院工作，而Clement也定期進行檢測。問及可會擔心病情？他說：「事到如今都冇得擔心咁多。不太緊張，因為我經歷過大病，所以還可以吧。」

此外，鄧達智在病毒潛伏期間曾到香港電台主持節目，港台現時已進行清潔及消毒，節目運作暫不受影響。

記者：游艾維

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