【為母則強】33周產婦血壓升高有失明風險堅持安胎　終被勸說緊急剖腹醫生嘆母愛偉大

▲ 台灣有位孕婦希望肚中33周寶寶待久一點安胎，竟然不理會自己血壓突然急升險盲。

媽媽都是用自己性命去生育孩子！台灣有位孕婦希望肚中33周寶寶待久一點安胎，竟然不理會自己血壓突然急升致視力模糊，忍受著而未有即時告知醫生，及後醫生勸說下緊急剖腹，媽媽及BB平安。醫生聽到產婦訴說剛才自己狀況，令人驚歎這位媽媽真偉大。

台灣兒科醫生巫漢盟於昨日（24日）在Facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包」以「你願意為一個人，冒著眼睛看不見的風險嗎」為題發帖文，分享近一宗感人事件

33周產婦緊急剖腹

星期三（22日）晚上，巫醫生收到通知要停止看診，到開刀房準備，因為有名懷孕33周產婦緊急剖腹。她懷孕期間血壓很高難以控制，本來預計下星期剖腹生產，但當時媽媽頭很痛，而且血壓降不下來，媽媽及胎兒都很危險。

該名準媽媽本來還想要繼續安胎，最終被醫生說服她即時緊急剖腹。婦產科醫生劃開了產婦肚皮、切開子宮、穿羊水……媽媽的血壓慢慢地降了下來，寶寶亦平安出世。

媽媽情況一度危急險盲

巫醫生見BB哭得很大聲，內心鬆了一口氣。他將急救的器械收起來﹐做完寶寶的身體評估及初步處置後，跟該產婦說著嬰兒狀況時，發明原來媽媽情況一度相當危急。

這時媽媽才說：我現在能看到天花板了！其實我剛剛已經幾乎甚麼都看不到了。

醫生感動母愛的偉大

醫生心想那表示如果剛剛再晚一點剖腹，對於媽媽視力可能造成無法回復的傷害了吧！這位媽媽妳也太偉大了吧！

隔天巡房，巫醫生看到媽媽狀況恢復的不錯，只是需時令血壓回到正常口水平。而早產嬰呼吸狀況穩定許多，或能提前除掉呼吸器。媽媽與寶寶平安，令醫生感安慰及感動。

不時能見證到母愛的偉大。每次都能讓我感到窩心及再次對未來充滿希望。

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責任編輯：王明芳