【新冠肺炎】7月27日起免費派發深喉唾液樣本瓶 22間普通科門診名單+地址

▲ 7月27日起，22間普通科門診於指定時間免費派發深喉唾液樣本瓶。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，為配合政府「加強化驗室監察計劃」，下星期一（7月27日）起會在22間普通科門診外的指定位置，設立樣本瓶派發點及收集點，為較高風險及有輕微症狀人士檢測，暫定推行措施4星期。

樣本瓶派發及收集安排

每間診所每日派發110個樣本瓶

派發時間：早上7時半至8時半

派發物品：包括收集樽、包裝袋及指引，每位市民限取一包

收集時間：市民需要在3日內在早上10時至11時交回門診。

注意：如果在3個工作內沒有收到通知，即是測試陰性，測試陽性會則另有通知。

22間指定普通科門診診所名單

【港島】

東區：柴灣普通科門診診所（柴灣康民街1號地下）、西灣河普通科門診診所（西灣河太康街28號一樓）

中西區：堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道45號）

南區：香港仔賽馬會普通科門診診所（香港仔水塘道10號）

【九龍】

九龍城區：中九龍診所（旺角亞皆老街147號A）

黃大仙區：柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東600號）、東九龍普通科門診診所（鑽石山斧山道160號）

油尖旺區：李寶椿普通科門診診所（旺角鴉蘭街22號）

觀塘區：九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號一樓）、藍田分科診所普通科門診診所（藍田啟田道99號）

深水埗區：西九龍普通科門診診所（深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署地下）

【新界】

西貢區：方逸華普通科門診診所（西貢萬年街23號地下）、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所（將軍澳寶寧路28號地下）

葵青區：南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號）、伍若瑜夫人普通科門診診所（梨木樹和宜合道310號）

沙田區：馬鞍山家庭醫學中心（馬鞍山西沙路609號地下）、圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下）

大埔區：大埔賽馬會普通科門診診所（大埔汀角路37號地下）

北區：石湖墟賽馬會普通科門診診所（上水石湖墟馬會道108至130號地下）

屯門區：屯門湖康診所（屯門湖康街2號）

元朗區：天水圍健康中心（天瑞路）（天水圍天瑞路3號）、元朗賽馬會健康院（元朗青山公路（元朗段）269號）

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責任編輯：黃泳欣