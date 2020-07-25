【新冠肺炎】必勝客兼職外賣員染疫　分店暫停營業

▲ （經濟日報資料圖片）

今日確診個案再創新高，當中有必勝客外賣員染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情最新進展記者會上指，目前出現過外賣員、食肆員工、售貨員等染疫情況，提醒所有人要注意自身衞生情況，否則會有傳播的風險。

必勝客則指，昨晚獲悉一名置富分店的兼職外送速遞員確診，已啟動緊急應變小組跟進，及配合衛生防護中心等有關政府防疫部門作出相應安排，而該名員工最後上班日為本月19日。

必勝客表示，涉事分店將會暫停營業，並派員徹底清潔消毒，同時銷毀店內全數已開封的食材或經過處理的食物，已翻查該名員工確診前負責送遞的訂單，除既定消毒程序外，已即時為所有外賣速遞隨行裝備包括電單車、外送袋、電單車尾箱及頭盔等進行消毒及清潔。

▲ （林德和Facebook）

另外，南區區議員林德和指出，置富美食廣場一名外賣兼職員工初步確診武漢肺炎，7月19日後已沒有回置富商場上班，廣場所有店舗將會關閉一天作深層消毒。

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責任編輯：陳宛彤