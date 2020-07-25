  • 31°C
香港時間 : 2020725日 (六) 19:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】新增群組涉青衣南消防局　另有患者曾遊船河涉40人　

社會 17:51 2020/07/25

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）； 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右）。（陳永康攝）

本港今日（25日）新增133宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情最新進展記者會上表示，青衣南消防局有3人確診，20名屬患者的緊密接觸者需送往檢疫中心接受14日強制隔離。

【新冠肺炎】屯門新墟康和護老中心2人染疫、7人初步確診　全院須檢疫

張竹君指，有一名染疫的大埔南區消防員曾駕駛消防車到檢疫中心巡羅，期間有佩戴口罩，亦未有與他人有特別接觸。

張竹君又透露，今日新增的一名患者中，與早前確診個案有關連，但該名患者於潛伏期內、即7月12日曾參加一個涉及超過40人的遊船河派對，她相信該派對有可能出現更多染疫。

【新冠肺炎】疫情升溫22間普通科門診下周一起　指定時間免費派發深喉唾液樣本瓶【內附名單】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】本港今日新增133宗確診個案　再破單日新高
今日 16:46
【新冠肺炎】本港今日新增133宗確診個案　再破單日新高
【新冠肺炎】單日增55宗源頭不明個案　涉西營盤街市菜販、聖公會福利會康恩園居住者等
今日 17:01
【新冠肺炎】單日增55宗源頭不明個案　涉西營盤街市菜販、聖公會福利會康恩園居住者等
【新冠肺炎】林鄭指禁足令影響深遠　非萬不得已不貿然用極端舉措
今日 12:39
【新冠肺炎】林鄭指禁足令影響深遠　非萬不得已不貿然用極端舉措
疫情 衞生防護中心 消防員 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
15:27 2020/07/24
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
18:23 2020/07/24
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
【新冠肺炎】新增100宗初步確診　源頭不明個案多涉主婦及長者
18:05 2020/07/24
【新冠肺炎】新增100宗初步確診　源頭不明個案多涉主婦及長者