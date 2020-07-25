【新冠肺炎】新增群組涉青衣南消防局　另有患者曾遊船河涉40人　

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（左）； 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右）。（陳永康攝）

本港今日（25日）新增133宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情最新進展記者會上表示，青衣南消防局有3人確診，20名屬患者的緊密接觸者需送往檢疫中心接受14日強制隔離。

【新冠肺炎】屯門新墟康和護老中心2人染疫、7人初步確診 全院須檢疫

張竹君指，有一名染疫的大埔南區消防員曾駕駛消防車到檢疫中心巡羅，期間有佩戴口罩，亦未有與他人有特別接觸。

張竹君又透露，今日新增的一名患者中，與早前確診個案有關連，但該名患者於潛伏期內、即7月12日曾參加一個涉及超過40人的遊船河派對，她相信該派對有可能出現更多染疫。

【新冠肺炎】疫情升溫22間普通科門診下周一起 指定時間免費派發深喉唾液樣本瓶【內附名單】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩