【新冠肺炎】確診文職到訪17處恐播毒　張竹君：有沒有病徵都盡量留在家中

▲ 張竹君指出發現多名患者的生活都多姿多彩，呼籲市民盡量留在家中。（陳永康攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（25日）新增133宗確診個案，126宗屬本地感染，超過100宗初步確診。本地個案中，約71宗與之前個案相關，55宗源頭不明正在追蹤，是連續4日再創單日新高。

【新冠肺炎】本港今日新增133宗確診個案 再破單日新高

其中昨日公布第2099宗個案、居於耀安邨耀平樓的36歲女患者於潛伏期內走遍港九新界17個地點。單在7月22日這天，患者曾到訪15個地方，包括國際金融中心、將軍澳多個商場，以及多間食肆，詳情即看：

【新冠肺炎】確診或疑似個案居住大廈+光顧食肆+行蹤 女患者潛伏期走遍全港17處地方

今日 (25日)在疫情記者會上，被問到有關患者的職業是否速遞員等，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名患者是文職工作，只是因「比較多活動」才有如此多足跡，而她於發病後，亦去過很多地方，多次呼籲市民減少外出

希望大家呢段時間有冇病徵，都盡量留喺屋企!

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋