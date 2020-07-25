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【新冠肺炎】單日新增逾100宗初步確診　包括一名海關關員

社會 18:42 2020/07/25

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

海關一名關員今日初步確診。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（25日）新增133宗確診個案，連續4日創新高，其中126宗屬本地感染，超過100宗初步確診。

【新冠肺炎】本港今日新增133宗確診個案　再破單日新高

香港海關今日（25日）指一名關員初步確診，該人員駐守昂船洲海關船隊基地，主要負責後勤工作，無需接觸公眾。他最近一次當值日期為本周日至一（19至20日），昨日（24日）因身體不適前往醫院求醫，今早凌晨時分獲通知初步確診，目前正在醫院接受隔離治療，情況穩定。

該人員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

【新冠肺炎】新增群組涉青衣南消防局　另有患者曾遊船河涉40人　

海關正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查。與該人員共同當值的人員目前沒有出現病徵，海關已與衞生防護中心聯絡，安排共同當值人員進行病毒測試，並安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒。

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記者：伍瑋瑋

　

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