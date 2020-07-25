【屯門大媽】屯門大媽無視泳灘封閉令　移師黃金泳灘展歌喉

▲ 屯門大媽近日移師至黃金泳灘唱歌。

屯門公園大媽勁歌熱舞行為擾民，一度引起社會廣泛關注。新冠肺炎疫情嚴峻，市民也盡量減少外出，以減低受感染風險。不過昨晚（24日）有市民發現曾於屯門公園賣唱的大媽移師黃金泳灘，唱歌近一小時，無視泳灘封閉令。有區議會接報後，已通知康樂及文化事務署。

屯門區議會恆福選區區議員朱順雅昨晚在其facebook上載一段影片，涉事地點是黃金泳灘。從影片可見，有一名中年女子手持咪高峰在泳灘唱歌，地上放有一個譜架和咪架。不過觀眾不多，在她前方，有2名老年男子坐著聽歌；另有2名男子面向岸邊，背向歌手。

屯門三聖區區議員巫堃泰昨晚到場後，亦拍攝facebook直播片段向市民講解情況。巫議員收到消息後，於11時許到達現場。他表示，當時已不見大媽蹤影，無法作任何舉報。唱歌的位置雖與黃金泳灘主要辦公室有點距離，但職員也有可能聽到。由於昨日是否遊樂場規例修例生效首天，如果拍攝影片的市民即時舉報，辦公室酒店的住客若聽到歌聲，覺得受滋擾的話，可以舉報。

他又指，基於限聚令，康文暑已封閉泳灘，泳灘範圍內的廁所、更衣室同樣被封。泳灘的出入口也用欄杆、索帶圍封了，若要硬闖，需跨欄進入。

有網民留言表示，昨晚經過時也見到該女子在唱兩歌，稱：「我頭先行過聽到佢地D魔音...」同時，有人擔心附近居民或受滋擾，稱：「希望附近街坊今晚唔好發惡夢」，另也有人呼籲報警。

康文署：勿前往已關閉的泳灘

康文署發言人7月24日再次強烈呼籲市民，響應政府呼籲盡量留在家中，切勿前往已關閉的泳灘游泳或日光浴，以減少人流聚集，減低病毒在社區傳播的風險，亦避免發生意外。



康文署已加強圍封各泳灘，避免市民進入。除泳灘的沖身設施及更衣室外，洗手間亦已暫停開放。由於部分泳灘受地形限制，未必可以全部圍封，康文署呼籲市民自律，不要進入泳灘範圍或試圖破壞場地設施。



康文署強調，進入已封閉的沙灘是違法行為，可被檢控。署方會加派人員在相關地點巡邏，如有關人士不聽從勸諭，會視乎情況採取檢控行動。若行為涉及刑事毀壞，會尋求警方協助。

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責任編輯：王俊賢