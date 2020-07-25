【立法會選舉】民主派挑戰功能組別　未取得足夠提名票或未能入閘

▲ （林浩波Facebook）

立法會換舉選舉9月舉行，民主派以議席過半作為目標，挑戰部份由建制派佔優的功能界別，但提名期已過一半仍未報名參選，有部份有意參選人表示，仍未取得足夠提名票。

有意參選旅遊界的周錦基表示，該界的選民全為公司票，不少業界代表的業務與內地有關，如入境團主要為內地客，導致爭取提名時困難。他透露剛取得足夠提名票，但憂慮會「走票」而無法入閘。

有意挑戰保險界的李福納亦指出，界別以一百多張公司票，代表13萬保險從業員，認為選舉制度並不公平。他形容，手握的提名比想像多，但仍未足夠。

南區區議員林浩波有意參選金融服務界，他坦言提名票不足，因業界大部份與中國有來往，為爭取提名票添困難。而挑戰地產建造界的灣仔區議員李永財，亦承認入閘渺茫。

已報名保險界有陳健波、已報名旅遊界則有姚柏良，而經民聯石禮謙亦已報名地產建造界。金融服務界則有經民聯張華峰、詹劍崙及徐聯安。

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責任編輯：陳宛彤