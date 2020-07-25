【海洋公園】大熊貓「盈盈」現典型妊娠症狀疑有喜　「安安」上周曾患肺炎

▲ 大熊貓「盈盈」與「樂樂」今年4月首次成功自然交配，海洋公園指「盈盈」於休養期出現典型妊娠症狀 。（經濟日報資料圖片）

海洋公園今日（25日）表示，大熊貓「盈盈」自7月中開始出現一些典型妊娠症狀，包括食慾下降、休息時間增加等，但不排除此等是假懷孕現象。

「盈盈」今年4月與大熊貓「樂樂」首次成功自然交配，園方指，自然交配的受孕機會一般較人工受孕高，會繼續觀察盈盈的情況。

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公園又提及，園內的大熊貓界「百歲熊瑞」「安安」上周不幸患上由病菌引致的肺炎，導致食慾減少，公園的動物護理團隊以及獸醫團隊正密切監察安安身體狀況，為其提供優質及適切的醫療照顧。

園方指，「安安」將在今年8月踏入34歲生日，年齡相等於人類約102歲，是人工飼養環境下全球最長壽的雄性大熊貓，為祝願「安安」早日康復， 動物護理員特別向牠送上以牠喜愛吃的窩窩頭而製成的壽桃，並送上雕刻了「壽」字的南瓜，與牠慶祝生日，寓意福壽連年。

公園續稱，將繼續密切注意疫情發展，配合政府防疫措施指引，釐定公園重新開放日期。

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記者：陳曉瑩