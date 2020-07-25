【立法會選舉】公民黨斥以行政手段作政治篩選　要求延遲答覆期至周一

▲ 4名公民黨參選人今日收到選舉主任查詢。（公民黨提供）

今日有多名民主派立法會選舉參選人，收到選舉主任的查詢，當中包括4名公民黨參選人。公民黨主席梁家傑批評，選舉主任要於短時間內作答極不合理，要求將答覆期限延至後日，又批評港府，以行政手段作政治篩選。

梁家傑指出，選舉主任於今日中午向參選人查問，並要求於明天中午或之前作答，認為參選人只有24小時回答是非常不合理，惟選舉活動指引的限期都是以工作天作計算，批評選舉主任做法是壓逼性操作，直言完全不能接受，質疑是要令參選人陣腳大亂。他續指，收到選舉主任查詢的公民黨參選人，已經去信要求將回覆期限，由明天中午改到周一下午6時，希望選舉主任能在明早10時有答覆。

梁家傑批評，選舉主任做法是作政治篩選，訂出可以移動的政治紅綫，做法違反國際人權公約，譴責以行政手段作政治篩選。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤