【新冠肺炎】上水屠房一名員工初步確診　食環署：活豬供應不受影響

▲ 上水屠房一名員工初步確診，食環署指人類不大可能從食物感染新冠病毒。（資料圖片）

本港今日（25日）新增133宗確診個案，另外超過100宗初步確診，食環署在晚上指出，上水屠房一名工作人員初步陽性反應，上水屠房的運作沒有受到事件影響，並會致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

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食環署指因應2019冠狀病毒病疫情發展，上水屠房的持份者（包括營運者、入口商、買手及運輸公司）較早前主動自費聘請私人醫療機構為其僱員進行病毒檢測，其中一名人士的測試結果呈初步陽性反應。有關人士在上水屠房負責欄區牲口雜項工作，於上班期間一直有佩戴口罩，其最後上班日期為7月2日。

上水屠房已即時向衞生防護中心呈報有關個案，並立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，亦已提醒所有工作人員，若身體感到不適，必須及早求醫及不應上班。

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據衞生防護中心表示，中心接獲通報後已即時跟進有關個案，並已聯絡上水屠房營運者、該名工作人員及其僱主進行調查，追蹤該名工作人員在屠房工作的密切接觸者，並將安排派發深喉唾液樣本收集樽予相關接觸者作檢測。

上水屠房一直重視生物保安環節及室內空氣流通，並按「日日清」安排，恆常地每日進行徹底清潔消毒工作。在疫情期間，上水屠房一直要求所有工作人員遵從個人防護設備指引，並已採取以下一系列防疫措施，包括在其入口處裝設兩部紅外線體溫監測儀，確保只有體温正常的人士方可獲准進入屠房。

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也要求所有人士身處屠房範圍時須時刻佩戴口罩，及要求所有​​​人士保持社交距離，避免聚，並提供酒精搓手液，並提醒所有人士保持雙手清潔等。

食環署發言人說政府及上水屠房會致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響。根據現有的科學資料及世界衞生組織（世衞）的意見，人類不大可能從食物感染新冠病毒。

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記者：伍瑋瑋