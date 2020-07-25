【新冠肺炎】市民硬闖已關閉沙灘　康文署發出逾1500次勸諭及曾報警

▲ 署方職員今日在巡察各泳灘期間，共發出超過1,500次口頭勸諭。（資料圖片）

本港今日（25日）新增133宗確診個案，另外超過100宗初步確診，疫情未止下，康文署轄下所有刊憲泳灘已經暫停開放，泳灘的救生服務已暫停，連日來呼籲市民勿「硬闖」，署方職員今日在巡察各泳灘期間，共發出超過1,500次口頭勸諭，亦曾尋求警方協助。

康文署今晚（25日）表示在轄下刊憲泳灘加強巡邏，以防止市民進入，並呼籲市民不要進入已封閉的沙灘，以減少人流聚集，減低病毒在社區傳播的風險，亦避免發生意外。

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康文署發言人強調進入已封閉的泳灘是違法行為，可被檢控。署方職員今日在巡察各泳灘期間，共發出超過1,500次口頭勸諭，亦曾尋求警方協助。

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鑑於本地疫情嚴峻，康文署核下所有刊憲泳灘已經全部暫停開放，泳灘的救生服務已暫停。除泳灘的沖身設施及更衣室外，洗手間亦已暫停開放。由於部分泳灘受地形限制，未必可以全部圍封，發言人呼籲市民自律，不要進入泳灘範圍或試圖破壞場地設施。

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記者：伍瑋瑋

