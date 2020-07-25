  • 31°C
香港時間 : 2020725日 (六) 21:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】市民硬闖已關閉沙灘　康文署發出逾1500次勸諭及曾報警

社會 20:44 2020/07/25

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

署方職員今日在巡察各泳灘期間，共發出超過1,500次口頭勸諭。（資料圖片）

本港今日（25日）新增133宗確診個案，另外超過100宗初步確診，疫情未止下，康文署轄下所有刊憲泳灘已經暫停開放，泳灘的救生服務已暫停，連日來呼籲市民勿「硬闖」，署方職員今日在巡察各泳灘期間，共發出超過1,500次口頭勸諭，亦曾尋求警方協助。

康文署今晚（25日）表示在轄下刊憲泳灘加強巡邏，以防止市民進入，並呼籲市民不要進入已封閉的沙灘，以減少人流聚集，減低病毒在社區傳播的風險，亦避免發生意外。

【新冠肺炎】本港今日新增133宗確診個案　再破單日新高

康文署發言人強調進入已封閉的泳灘是違法行為，可被檢控。署方職員今日在巡察各泳灘期間，共發出超過1,500次口頭勸諭，亦曾尋求警方協助。

【限聚令】最新限聚令今日起實施　一文看清康文署場所＋泳池＋圖書館最新安排

鑑於本地疫情嚴峻，康文署核下所有刊憲泳灘已經全部暫停開放，泳灘的救生服務已暫停。除泳灘的沖身設施及更衣室外，洗手間亦已暫停開放。由於部分泳灘受地形限制，未必可以全部圍封，發言人呼籲市民自律，不要進入泳灘範圍或試圖破壞場地設施。

【新冠肺炎】何大一團隊研究到抗體能防止感染病毒 估計每劑生產成本不高於50美元

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋
 

知多啲

【新冠肺炎】林鄭指禁足令影響深遠　非萬不得已不貿然用極端舉措
【新冠肺炎】林鄭指禁足令影響深遠　非萬不得已不貿然用極端舉措
【新冠肺炎】單日增55宗源頭不明個案　涉西營盤街市菜販、聖公會福利會康恩園居住者等
【新冠肺炎】單日增55宗源頭不明個案　涉西營盤街市菜販、聖公會福利會康恩園居住者等
【新冠肺炎】22間普通科門診下星期一起派深喉唾液樣本瓶 【內附名單】
【新冠肺炎】22間普通科門診下星期一起派深喉唾液樣本瓶 【內附名單】
康文署 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
15:27 2020/07/24
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
18:23 2020/07/24
【隱形富婆】婆婆每日推紙皮乞錢　《東張西望》揭擁2個市值過千萬單位【有片】​​​​​​​
【新冠肺炎】新增100宗初步確診　源頭不明個案多涉主婦及長者
18:05 2020/07/24
【新冠肺炎】新增100宗初步確診　源頭不明個案多涉主婦及長者