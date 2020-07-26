【婚姻危機】何猷啟疑背妻出軌密會新歡 齊嬌約富貴男行街夫婦早貌合神離

▲ 何猷啟夫婦婚姻疑早現危機。

29歲的賭王三房公子何猷啟昨日被揭背妻出軌，疑密會20歲留學生新歡Alice，全城轟動。正當傳媒追訪猷啟跟新歡的關係，及關注何家對事件的看法時，但當事人猷啟的太太齊嬌，卻仍未對此事表態，更有傳兩夫婦婚姻早現危機。

在猷啟享齊人之福同時，太太齊嬌則被傳媒揭疑跟一名富貴猛男陪行街，夫妻的世界各自各棈采。

何猷啟作為賭王之後，一向作風低調，即使前年結婚，亦在事後才公布，其內地嬌妻齊嬌（Gigi）亦只偶爾會分享一些與兩個女兒的生活照，外界以為一家4口生活幸福，何猷啟竟被傳媒踢爆疑似出軌！

▲ 猷啟跟太太兩年前結婚，表現恩愛。（取自IG）

日前有媒體揭發何猷啟本月11日，即賭王出殯的翌日，便背妻與新歡拍拖的消息，並指二人已另有私竇約會，何猷啟的新歡叫Alice，芳齡20歲，比齊嬌年輕。而且有傳佢外貌標緻，身材豐滿。Alice是香港人但在英國讀大學，日常活躍於富二代圈子，專向筍盤埋手。

二人拍拖十分避忌，只到相熟朋友的餐廳及上樓約會，到近月才外出見人。事件曝光後，疑似新歡的女子Alice已關閉社交平台。

▲ 猷啟跟齊嬌本月10日出席賭王喪禮，卻似未有交流。（經濟日報圖片）

【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌 何猷啟拖新歡行街上樓密會

何猷啟以至何家中人暫時未對事件表態，不過有指猷啟夫婦婚姻早現紅燈，連月來夫婦已是貌合神離，在賭王出殯當日，二人雖結伴而來，但全程零交流，表現生疏。

傳齊嬌三太有婆媳衝突

另有指啟啟跟齊嬌初結婚時，三太對外間表現出不太雀躍，疑對兒子婚事不大滿意，為免有婆媳衝突，猷啟婚後搬出跟太太同住，不過自兩女出生後，猷啟已搬回跟老家居住，方便三太照顧孫女。

而猷啟跟齊嬌近月亦不常見面，有傳媒拍攝到7月以來，夫婦幾乎不再一起，7月初猷啟曾相約新歡出海游玩，之後大女煦齡到維多利亞幼稚園面試日，亦只有齊嬌帶女兒出現。

後來連日齊嬌出外，只跟朋友相伴，未見丈夫相伴。

▲ 今年4月齊嬌發布跟猷啟行山照，仍十分䅐密。（取自IG）

【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈 新歡是20歲英國留學生身份曝光

至賭王出殯一連三日，夫婦雖一同亮相，但在場被指都欠缺交流。

至日前，齊嬌被拍到獨自到尖沙嘴看購物，期間相約一名壯男陪伴行街，之後雙雙食tea，二人期間亦有講有笑，其後該男陪齊嬌看完牙醫，之後駕著名貴跑車送齊嬌返回西半山的家，齊嬌則似避忌只在大廈後門下車。

翌日猷啟又被傳媒拍到如常跟齊嬌吃午飯後，下午就出外跟新歡見面，似乎二人亦有各自生活足跡，似互不過問。