  • 32°C
香港時間 : 2020726日 (週日) 11:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】機場一名行李運送系統員工確診　最後上班日期為7月18日

社會 10:21 2020/07/26

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

機管局一名機場行李運送系統員工確診。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，機場管理局昨晚（25日）指收到承辦商西門子怡和機器聯營公司通知，該公司承建的機場禁區自動抵港行李運送系統工程地盤一名員工的 2019 冠狀病毒病檢測初步呈陽性。據了解，他早前因身體不適已申請一星期病假。該員工最後上班日期為7月18日，他曾使用的辦公室、工地範圍，以及禁區地庫行李處理大堂將進行消毒及清潔。

【新冠肺炎】 路政署顧問公司駐工地工程師染疫　7月24日最後上班負責中九龍幹線油麻地東工程

機管局已安排曾與該名員工接觸的大約十多名機管局職員接受檢測，並在等候檢測結果期間在家工作。該工程亦會暫時停止直至7月28日。當局表示一直有嚴格的指引提供予機場服務商及外判公司，以確保機場員工及旅客的公共衞生安全。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎

最高瀏覽

【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會
10:42 2020/07/25
【婚姻危機】傳賭王三房孻仔背妻出軌　何猷啟拖新歡行街上樓密會
【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　新歡是20歲英國留學生身份曝光
12:28 2020/07/25
【賭王三房】何猷啟與太太齊嬌婚姻亮紅燈　新歡是20歲英國留學生身份曝光
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心
15:27 2020/07/24
【性感女神】葉玉卿丈夫破產後首曝光　一臉白鬚舉家往墨西哥散心