【新冠肺炎】機場一名行李運送系統員工確診　最後上班日期為7月18日

▲ 機管局一名機場行李運送系統員工確診。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，機場管理局昨晚（25日）指收到承辦商西門子怡和機器聯營公司通知，該公司承建的機場禁區自動抵港行李運送系統工程地盤一名員工的 2019 冠狀病毒病檢測初步呈陽性。據了解，他早前因身體不適已申請一星期病假。該員工最後上班日期為7月18日，他曾使用的辦公室、工地範圍，以及禁區地庫行李處理大堂將進行消毒及清潔。

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機管局已安排曾與該名員工接觸的大約十多名機管局職員接受檢測，並在等候檢測結果期間在家工作。該工程亦會暫時停止直至7月28日。當局表示一直有嚴格的指引提供予機場服務商及外判公司，以確保機場員工及旅客的公共衞生安全。

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責任編輯：郭家穎