【童黨欺凌】上水13歲女童遭狂摑十多巴　童黨男女街頭囂張施襲終被捕

▲ 網上近日瘋傳兩段童黨街頭欺凌的短片。

網上近日瘋傳兩段童黨街頭欺凌的短片，片段中一名女童在上水祥龍圍邨內，先後被一對男女童黨連番掌摑十多巴，事件令人憤慨。警方昨晚表示，涉案的15歲少女及16歲少年目前已被捕。

女童被掌摑至跌坐地上

網上流傳的兩段事發片段分別約長12秒及27秒，在12秒的片段中，一名戴上黑色口罩、頭上紮辮的少女，在屋邨內公然連番掌摑一名該名13歲女童，女童在片段中至少被掌摑最少7巴，但她在片段中僅一直呆站，未有閃避或反抗，施襲少女亦在過程中曾經斥責「喊乜X嘢」。

至於在約27秒的片段中，女童再被另一名身穿白衣、頭戴鴨舌帽的青年施襲，女童首先被掌摑3次，其間不慎跌坐地上飲泣。但青年不但未有收手，反而還重打她的頭部6次，其間女童一直雙手護頭。青年施襲期間一直叫喊「尖沙嘴」、「搵佢做咩」，而在早前片段中施襲的紮辮少女當時亦在場旁觀。

警方：不排除有更多人被捕

據警方昨晚（25日）證實，於6月30日凌晨已接獲事件中遇襲13歲女童的報案，女童表示6月29日在上水祥龍圍邨被一名16歲少年及一名15歲少女以手襲擊，導致臉部受傷，事後曾到大埔那打素醫院求醫。

而負責調查事件的大埔警區反三合會行動組，昨日已在上水區拘捕涉案的15歲少女及16歲少年，兩人涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，目前正被扣留調查。警方稱，正積極跟進案件，不排除會有更多人被捕。

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責任編輯:王俊賢