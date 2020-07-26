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【尿從天降】公屋戶將尿放入膠袋掉落街 掛在樓下單位窗邊：無公德心

食用安全 11:30 2020/07/26

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

有缺乏公德心的公屋市民，竟將黃澄澄的尿液以膠袋載着，從高處掉落街。

本港第三波新冠肺炎持續，確診個案連環創新高，市民理應更加注意環境及個人衛生。然而有缺乏公德心的公屋市民，竟將黃澄澄的尿液以膠袋載着，從高處掉落街，但該包尿袋卻誤掛在樓下單位的窗邊，行為極度令人嘔心。

有網民昨日在Facebook「天水圍友」上載數張圖片，清楚看見一包載有黃色的液體，放在一個透明膠袋內，掛在一單位窗邊，黃色液體疑似尿液。事件令單位住戶十分不滿，指掉尿液的行為不止一次，早前已經特意關掉窗戶，以免「尿袋」掛到單位窗邊，豈料昨日嘗試開窗，結果就中招。

帖文指摘樓上單位住戶，不要如此過份，「￼￼ 你唔識喺廁所屙尿嘅咩， 你要係膠袋屙都唔緊要，根本唔關我事，￼點解要掉落街。」 ￼￼

帖文又指，事主已經向房署多次投訴，但都無法改善有關情況。有網民留言指掉尿袋的行為自私，甚至要沒收該變態住戶之公屋單位，以起阻嚇。

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責任編輯：羅嘉欣

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