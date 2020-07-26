【口罩令】無視疫情東鐵車廂不戴口罩　男乘客開餐食薯條被批自私

▲ 有市民不戴口罩，在港鐵車廂內食外賣。

新冠肺炎爆發第三波疫情，政府在7月15日起實施强制乘搭公共交通工具必須佩戴口罩的措施，由23日凌晨起，更擴展至實施室內公共場所包括商場、街市等，以及公共交通總站和轉乘處，都需要戴上佩戴口罩。然而有網民分享，疫情下依然有市民不戴口罩，在港鐵車廂內食外賣，狠批這種行為相當自私。

據Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」，有網民周五（24日）發帖，指當晚9時許搭乘東鐵時，見到一名男子在車廂內用膳。從分享的數張照片可見，該名男乘客身穿藍色上衣，沒有佩戴口罩，一手拿著外賣盒，另一手手持餐具，正在吃東西。發帖者在帖文中寫上：

呢個時刻，因乜野可以推使佢一路搭東鐵一度食薯條呢？係愛？係肚餓？定係自私？

有不少網民留言批評乘客車廂內用膳的行為，有人建議發帖者直接按掣通知車長，亦有人表示男子沒有戴口罩，本身已是違法。

有網民認為，男子晚上在車廂內進食，可能是因為6點後禁堂食措施使然，然而有網民就表示：「講真你真係肚餓快手行埋一二邊刨個包，我都理解，幾分鐘算啦」但在車廂內用餐，就難以接受。也有人留言指責：「其實無疫症都過唔到自己果關啦。」

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責任編輯：王俊賢